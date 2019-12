48-årig model: - Veganer-kost holder mig ung

Den 48-årige model Victoria Featherstone Pearce fra London har ikke en rynke i ansigtet. Hun hævder, at folk, hun ikke kender, ofte tror, at hun aldersmæssigt er i 20'erne. Og for Victoria er det først og fremmest hendes veganske diæt, der er skyld i hendes unge udseende.

- Jeg har været vegetar, siden jeg var seks år gammel. Og jeg blev veganer fra den ene dag til den anden, da jeg som 33-årig hørte om de mere mørke sider af mejeri-industrien, fortæller Victoria til nyhedsbureauet Caters News.

To andre ting, som Victoria også mener er medvirkende til hendes ungdommelige udseende, er hendes totalt alkohol-frie liv samt det faktum, at hun kun bruger parfume, der ikke er testet på dyr.

Det skriver flere medier heriblandt Fox News, New York Post og The Mirror

Victoria hævder selv, at hun som 48-årig er rynke-fri. Sådan ser det også ud på billedet. (Foto: Caters News)

Victoria Featherstone Pearce, der blandt andet har medvirket i TV-reklamer for Guinness, Sony TV og 'Birds Eye Peas', siger, at hun føler sig mere sund og har større selvtillid, end dengang hun var i 20' erne. Hun påstår, at hun gradvist har fået det bedre, siden hun blev veganer for 15 år siden.

- Jeg skammer mig ikke over at sige, at jeg ser ser godt ud. Jeg vil fortsætte med at holde mig sexet, indtil jeg fylder 90 år, siger Victoria og tilføjer, at hun i øvrigt aldrig har brugt Botox.

Victoria fortæller også, at hun i model-verdenen har fået afslag på diverse jobs, når folk har fået oplyst hendes alder på 48 år.

- Når folk hører, at jeg er 48 år gammel, kommer der et forvrænget billede op i deres tanker omkring hvordan jeg ser ud. Men bare fordi jeg er halvgammel, betyder det ikke, at jeg også ser halvgammel ud, siger Victoria og tilføjer:

- Jeg tror, at ældre modeller har meget mere at tilbyde. Og jeg ønsker ikke bare at være et tal.

Løj om sin alder

For nylig løj Victoria om sin alder i forbindelse med et job i en tysk reklame, hvor den øvre aldersgrænse var 38 år.

- Jeg prøvede lykken og fik jobbet. Efter at jeg havde fået jobbet, fortalte jeg dem sandheden omkring min alder. Og de kunne slet ikke fatte, at jeg faktisk er 10 år ældre end deres aldersgrænse.

- Mode-industrien er nødt til at tage nogle chancer, fordi deres politik medvirker til, at kvinder i forskellige aldre får det dårligt med sig selv. Mode-branchen burde jo stræbe efter give kvinder selvtillid i stedet for at tage den fra dem.

Victoria Featherstone Pearce har også for nylig medvirket i en kalender, der blev skabt af 'Models of Diversity'. Her medvirkede kvinder af forskellig etnicitet, alder og størrelse.