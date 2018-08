48-årig topmodel viser maven: Gravid, hvem mig?

Naomi Campbell lader til at have skudt alle rygter om en mulig graviditet ned

Et scanningsbillede på rapperen Skeptas Instagram-profil satte gang i den helt store rygtemølle.

På billedet står der bare 'Baby Adenugo' - rapperens efternavn - men meldte ellers intet om, hvem der mon er mor til den kommende baby.

Et opslag delt af Skepta (@skeptagram) den 30. Jul, 2018 kl. 8.41 PDT

Den 35-årige Skepta er tidligere blevet kædet sammen med supermodellen Naomi Campbell, så mange af hans følgere gættede på, at den 48-årige model måske venter sit første barn.

Skepta med det borgerlige navn Joseph Junior Adenuga skal være far. Men med hvem? Foto: AP

Se også: Wow! 47-årig supermodel gør utrolige ting med sin krop

De to bekræftede angiveligt deres forhold tidligere på året, hvor de optrådte sammen på forsiden af mandemagasinet GQ's aprilnummer med overskriften: 'Race, Sex, Love & Power. Da Naomi mødte Skepta'.

I interviewet fremgår det, at de to kendisser har kendt hinanden siden november 2016, men har dog aldrig helt officielt stået ved deres forhold.

Og Naomi lader da også til at skyde rygterne om hendes lykkelige omstændigheder godt og grundigt ned.

I hvert fald har hun netop delt et bikinibillede af sig selv på sin Instagram-profil, der overlader uendelig lidt til fantasien.

Og selvom enhver kvinde og enhver graviditet er forskellig - ja, så forekommer det temmelig utænkeligt, at hun skulle være gravid med den smalle talje og flade mave.

'Ain't no baby there', skriver en af følgere da også til det afklædte billede.

Men døm selv herunder.

Den britiske model har aldrig været bleg for at vise sin smukke krop frem. Her ses hun under et modeshow i 2015. Foto: AP

Se også: Naomi Campbell dater kendt skuespiller