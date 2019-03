48-årig tv-vært: - Jeg er gravid

På en enkelt dag afslørede hun tre gigantiske private nyheder på de sociale medier - se de sidste to her

Den 48-årige kendte tv-vært Tamron Hall, der er kendt for sine jobs som tv-vært på 'MSNBC Live', 'Today's Take' og som tidligere tv-vært på 'NBC News', gik mandag helt amok med sine egne nyheder på de sociale medier.

Her annoncerede den 48-årige tv-vært nemlig, at hun er gravid. Hun afslørede også, at hun hemmeligt er blevet gift med en mand ved navn Steven. Og endelig afslørede hun også, at hun får sit helt egen talkshow hos Disney, der får navnet 'Tamron Hall'. Showet går i luften den 9. september i år.

(artiklen fortsætter under billedet)

Tamron Hall har også i går afsløret, at hun er blevet gift med en mand ved navn Steven, som her sidder sammen med. (Foto: Privatfoto)

Men den største nyhed er dog, at hun skal være mor som 48-årig.

Afsløringen blev på instagram serveret på en video, hvor hun iklædt en smuk hvid kjole fremviser sin 32 ugers gravide mave, mens hun danser til den populære sang 'Baby Shark'.

På Facebook afslørede Tamron Hall også alle tre nyheder. Men her præsenterede hun dog kun sin nye mand med fornavnet Steven. Flere medier mener imidlertid, at det drejer sig om musik-direktøren Steven Greener. På Facebook har hun også lagt et billede ud, hvor hun ses med sin nye mand.

På opslaget skrev Tamron Hall følgende:

'Jeg har ønsket at dele de her nyheder gennem et par måneder. Og nu har lægen endelig sagt, at jeg er i sikkerhed med min nu 32 uger lange graviditet. Så nu vil jeg dele min glæde med Jer alle. Så nu kan i se, at det ikke udelukkende er et talkshow, jeg har været i gang med at producere! Der har været mange tårer, men i dag omfavner jeg smilet. Min ægtemand Steven og jeg glæder os. Vi beder hele tiden. Så hvis du også beder, så sæt os på jeres liste. Jeg kommer med flere nyheder om et par uger, når babyen ankommer!'