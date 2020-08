49-årig bedstemor: Sådan holder jeg mig ung

Gina Stewart bliver kaldt 'verdens lækreste bedstemor' - hun gør en særlig ting for at holde sig ung

Den 49-årige australske bedstemor, Gina Stewart, der af den britiske presse har fået kælenavnet 'verdens lækreste bedstemor', afslører nu, at hun benytter sig af såkaldt kryoterapi for at holde sig ung. Med jævnlige men korte tre minutters-behandlinger lader hun sig selv udsætte for iskolde minusgrader helt op til minus 110 grader for at bevare sit unge udseende. Gina Stewart er selv overbevist om, at at de iskolde kryoterapi-behandliger medvirker til en slags foryngelse samt bevarer hendes hendes ungdommelige udseende

Det skriver flere medier heriblandt Fox News, Daily Star Online samt det australske medie news.com.au

Her ses Gina Stewart på to billeder i det specielle rum, hvor hun bliver udsat for kryoterapi og tårnhøje kuldegrader. Foto: Jam Press.

Til Daily Star Online fortæller Gina Stewart følgende:

- Noget jeg gør og har gjort i et stykke tid er at holde mig ung ved hjælp af kryoterapi. Det er sessioner på ca. tre minutter, hvor jeg bliver udsat for kuldegrader helt op til minus 110 grader. Det er helt bogstaveligt koldere end Nordpolen, siger Gina og tilføjer:

- Det er rigtig godt for huden og for helbredet. Det føles, som om kroppen bliver forynget, og ved hver behandling forbrænder man 800 kalorier.

Den 47-årige bedstemor forklarer i øvrigt, at hun holder sig langt væk fra Botox, fordi hun er bange for nåle. Gina Stewart foretrækker i stedet at pleje sin hud på mere traditionel vis. Gina bruger blandt andet dag Rosehip-olie for at holde sin hud ung og kalder olien for sit hemmelige våben i sin kamp mod alderen.

Den 49-årige Gina holder sig usædvanligt ung. Hun arbejder også hårdt for det. Foto: Jam Press.

Med henblik på mad og drikke forsøger Gina at undgå alkohol og kaffe, og hun lever af en protein-rig diæt. På en typisk dag vil hun spise kylling, broccoli og søde kartofler, men hun udelukker ikke søde sager så som chokolade i moderate mængder.

I øjeblikket er Gina Stewart single, og hun har fire børn og et barnebarn. Det fik den britiske tabloidpresse til at døbe hende 'verdens lækreste' bedstemor.

Det er en titel, som hun er blevet meget glad for.

'Jeg er blevet kendt i verdenspressen med mange artikler i Daily Mail, The Daily Star, Fox News, Yahoo News, USA Today og i Australien, Tyskland, Rusland og USA. Jeg er kendt som 'verdens lækreste bedstemor,' skriver hun på sin hjemmeside.

Gina forklarer selv, at hendes vigtigste motivation for at holde sig ung og leve et sundt liv, er hendes store ønske om også i høj alder at kunne være en del af sine børn og børnebørns liv.

Hendes egen fra døde allerede som 59-årig af et hjerte-anfald.

Gina Stewart gør alt for at holde sin krop sund og ungdommelig. Foto: Jam Press.