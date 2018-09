49-årig superstjerne har fået overarme som en murerarbejdsmand

Den smækre latino-sanger Jennifer Lopez viser endnu en gang, at hun muligvis er i sit livs form, selvom hun næste gang fylder 50 år.

Senest har hun delt et billede tirsdag, hvor hun viser et par overarme, der ville gøre selv en murerarbejdsmand jaloux efter et af sine 'All I Have'-show i Las Vegas.

'Føler mig som en superwoman efter mit show her i aften', skriver stjernen blandt andet til sit billede, der allerede har fået over 3 millioner likes.

'Da jeg startede med de her koncerter, tænkte jeg 15 shows på 27 dage, det er virkelig mange. Men jeg lovede, at i stedet for at skuffe mig selv, ville jeg komme ud endnu stærkere, når jeg var færdig. Jeg vil træne og komme i den bedste form nogensinde', skriver hun videre.

J-lo danner til hverdag par med den tidligere baseball-stjerne Alex Rodriguez, der i øvrigt er 6 år yngre end sin hjertenskær.

Den travle sangerinde skal udover sine Las Vegas-show i løbet af efteråret desuden medvirke i filmen Second Act, der blandt andet har en anden skønhed Vanessa Hudgens på rollelisten, mens hun først senere vil udgive et nyt album.

Hun har desuden to børn med sangeren Marc Anthony.

