50-årig Lopez overrasker: Hun har krop som en 30-årig

Jennifer Lopez holder sig helt fantastisk.

Det beviser hun på nogle helt friske billeder fra i dag i Saint Tropez i Frankrig. hvor superstjernen tidligere på dagen hyggede sig med at posere for billeder til sin Instagram på en lystyacht.

Den 50-årige Jennifer Lopez, der har en krop som en 30-årig, slikkede solskin med sin forlovede, den 44-årige Alex Rodriguez. De begyndte at date sammen tilbage i 2017 og blev forlovede i marts måned i år.

Da Jennifer Lopez den 24 juli i år fyldte 50 år, fik hun en usædvanlig flot gave af sin forlovede. Han forærede hende nemlig en rød 2019 Porsche 911 GTS.

Den 50-årige sangerinde og Hollywood-skuespiller Jennifer Lopez er snart aktuel igen på det store lærred i rollen som ex-stripperen Ramona i den kommende film 'Hustlers'.

Filmen tager udgangspunkt i en gruppe eks-strippere, der slår sig sammen for at gå imod deres tidligere velhavende kunder på Wall Street. Historien er baseret på en artikel, der gik viralt på New York Magazine.

Udover Jennifer Lopez kan man også møde musikerne Cardi B og Constance Wu i filmen, der får premiere senere på året.