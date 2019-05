50-årige Jennifer Aniston topløs i stort magasin

Selv om verdensstjernen Jennifer Aniston har rundet det skarpe hjørne, er hun ikke bange for at vise sig frem

Selv om Jennifer Aniston allerede den 11. februar i år passerede et skarpt hjørne og kunne fejre sin 50 års fødselsdag, er hun ikke bange for at vise sin krop frem.

Det beviser hun i et Instagram-opslag fra det internationale magasin Harpers Bazaar, hvor hun optræder topløs. Den 50-årige Jennifer Aniston skal nemlig pryde forsiden af Harpers Bazaar i deres udgave for juni/juli måned. Det sker i forbindelse med, at verdensstjernen vil promovere sin kommende film med Adam Sandler, der har titlen 'Murder Mystery'.

På opslaget fortæller Jennifer Aniston følgende:

'Jeg synes, at vores kroppe er smukke, og jeg synes, at vi skal hylde vores kroppe, lige gyldig hvilken alder, man har. Det er vigtigt. Der burde ikke være nogen form for skam eller ubehag i forbindelse med det, siger Jennifer Aniston, der i sommerudgaven af Harpers Bazaar vil tale ud om, hvordan det er have passeret de 50 år.

Jennifer Aniston ser næsten bedre ud end nogensinde før med sin flotte figur og solbrune krop. Og man begynder at forstå, at hun har datet eller været gift med nogle af Hollywoods mest eftertragtede mænd såsom Brad Pitt, Justin Theroux og John Mayer.

(artiklen fortsætter under billedet)

Jennifer Aniston præsenterer her en ganske flot barm. (Foto: All Over Press)

I artiklen i Harpers Bazaar fortæller Jennifer Aniston i øvrigt, at hun er single, og at hun ikke har tid til at gå på dating-sider.

'Dating er ikke en af mine første prioriteter. Jeg føler, at uanset, hvordan romantikken ser ud, så vil den nok dukke op af sig selv. Og det handler ikke om, at man skal opsøge den, forklarer Jennifer Aniston.

Herunder kan du øvrigt på et Instagram-opslag fra Kate Hudson se, hvordan hun fejrede Jennifer Anistons 50 års fødselsdag. På billedet ser man de tre veninder Kate Hudson, Gwyneth Paltrow og Jennifer Aniston.