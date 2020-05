52-årig viser imponerende krop

52-årige Toni Braxton er efterhånden blevet 52 år, men det kræver vist en lup at se.

Den berømte sangerinde har således delt et billede på Instagram, hvor hun viser strandkroppen frem, og det har fået folk til at spærre øjnene op.

'Strandene er åbne, og jeg har strandkroppen klar', skriver hun til billedet og tilføjer med henvisning til pandemien, der hærger verden over:

'Men jeg er for bange til at tage afsted. Der er stadig covid-19'.

Covid-19 eller ej. Fans af stjernen er vilde med billedet.

'Du ser godt ud. Jeg ville ønske, jeg havde en krop som dig', skriver en.

'Ungdommens kilde holder tydeligvis til i dit hjem', skriver en anden.

'Vis os nåde. Toni, wow', skriver en tredje.

Fans er meget begejstrede for stjernens former. Foto: Ritzau Scanpix

Den amerikanske sangerinde har solgt millioner af album og vundet syv Grammy Awards, ni Billboard Music Awards og syv American Music Awards. Hun står blandt andet bag hits som 'Un-break my heart' og 'He wasn't man enough'.

Privat er hun forlovet med rapperen Birdman. Sidste år brød de forlovelsen, men fandt hurtigt sammen igen. Hun har to børn fra et tidligere forhold.