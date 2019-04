53 år: Alderen preller af på hende

Den britiske skuespiller og model Elizabeth Hurley har tidligere i dag lagt et bikini-billede af sig selv ud på Instagram, der endnu engang beviser, at alderen simpelthen preller af på hende. Den 53-årige Hurley fremstår iført en turkis-farvet bikini ekstremt sexet. Og hvis man ikke lige vidste det, kunne hun sagens gå for at være en kvinde omkring de 35 år.

Billedet er i øvrigt taget i Ananda i Himalaya-bjergene i Indien, hvor Elizabeth Hurley netop nu er på ferie med sin 17-årige søn, Damian, der i øvrigt fejrede sin fødselsdag for fem dage siden under ferien i Indien.

Til billedet skriver Hurley: 'En lille pause med lidt solbadning mellem meditationerne.'

Skuespilleren og modellen Liz Hurley blev i øvrigt først for alvor verdensberømt i forbindelse med sit ægteskab med den populære britiske skuespiller Hugh Grant. Parret var sammen fra 1987 til år 2000. Senere giftede Hurley sig med den indiske milliardær Arun Nayar. Parret var gift fra 2007 til 2011.

I dag har Liz Hurley trappet ned på skuespil og model-arbejdet. Hun er nemlig også blevet forretningskvinde og har skabt sin helt egen badetøjskollektion ved navn 'Elizabeth Hurley Beach'.

Den 53-årige Hurley ligner i øvrigt sin søn utroligt meget. De er næsten som to dråber vand. Det kan man tydeligt se på et fødselsdags-billede for 5 dage siden, hvor både mor og søn smiler til kameraet.

Til billedet skriver Hurley følgende:

'Tillykke med din 17 års fødselsdag min himmelske Damian. Ingen kunne have bragt mig mere glæde. Du har gjort mig til en meget stolt mor.'