53 år er ingen alder når man hedder Hurley

Skuespilleren, modellen og mode-skaberen Elizabeth Hurley lægger ofte bikini-billeder ud på sin instagram - se de sidste nye her

Den 53-årige skuespiller, model og modeskaber Elizabeth Hurley har virkelig gode gener. Hun er en af de få mennesker, som alderen tilsyneladende bare preller af på. Det beviser de sidste bikini-billeder, som hun har lagt ud på instagram, hvor hun selvfølgelig altid er iført bikinier fra sin egen badetøjs-kollektion.

I går leverede hun et helt friskt bikini-billede, hvor hun ligger udstrakt på en strand iført en pink bikini. Og det kunne lige så godt have været en kvinde på 30 år, der lå og slikkede sol på billedet.

Til billedet lavede Hurley selvfølgelig lidt reklame for sin badetøjs-kollektion og skrev:

'Kom og se os i vores fantastiske Pop UP Shop i Puerto Portals på Majorca.'

For 11 dage siden lagde hun også et flot bikini-billede ud, hvor hun er iført en lyserød polka-prikket bikini.

Og for to dage siden lagde Hurley et smukt billede ud af sig selv, hvor kun kort og godt skriver: Ferie.

Her er Hurley iklædt et par små gule trusser og en gul overdel. På billedet strækker Hurley sine arme i vejret, så toppen glider op og man kan se hendes flotte flade mave.

Man kan næsten ikke forestille sig, at Hurley har den halvvoksne søn Damian på 16 år, der i øvrigt ligner sin mor vældig meget. Det har Ekstra Bladet tidligere skrevet om i en artikel, som du kan se herunder.

