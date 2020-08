54 år: Alderen preller af på hende

Den amerikanske skuespiller Halle Berry, der er kendt for film som 'Catwoman', 'Gothika', 'Monster's Ball' og James Bond-filmen 'Die Another Day', fyldte 54 år den 14. august. Og ud fra de billeder, som verdensstjernen har lagt ud på Instagram i løbet af de sidste 14 dage kan man sagtens konkludere, at alderen stort set preller af på hende.

Det skyldes blandt andet en meget seriøs hudpleje samt jævnlig fitness-træning med sin personlige træner Peter Lee Thomas.

For fem dage siden lagde Halle Berry et opslag ud på Instagram, hvor hun viser sin veltrænede krop frem sammen med sin muskuløse fitness-træner. Til billedet skriver Halle Berry:

'Glædelig Fitness Fredag til alle. Motivation er nøgleordet i disse dage'.

Dagen efter sin fødselsdag den 14. august lagde Halle Berry en video ud, hvor hun kommer gående fra vandet og op på stranden i en sort vild bikini. Til videoen skrev Halle Berry:

'Løve sæsonen med fuld effekt. Fødselsdags-weekend-vibrationerne er på vej'.

Og på selve sin fødselsdag den 14. august lagde den nu 54-årige Halle Berry et opslag ud, hvor hun står på skateboard. Til billedet skrev Halle kort og godt:

'54...livet bliver bare bedre og bedre'.

For kun to dage siden lagde Halle Berry også en video ud på Instagram, hvor hun forklarer om alle de hudprodukter, hun jævnligt bruger for at holde sin hud ung og velplejet.