55-årig skuespiller død i bilulykke

Louie Rankin, der er kendt fra flere film og har vundet en Grammy for sit første reggae-album, er død efter at være kørt galt i Canada

Den jamaicanske skuespiller og Grammy-vindende musiker Loui Rankin er død i et biluheld mandag i Canada. Det bekræfter hans manager og folk bag den populære dancehall-musiker på Twitter. Han blev 55 år.

'Det gør os meget ondt at annoncere, at 'The original Don Dada', 'Trail Blazer', legenden Louie Ox Rankin er gået bort. Må gud tage sig godt af hans sjæl sammen med hans far, søster og niece i himlen', lød det i beskeden fra talspersonen.

Louie Rankin blev født på Jamaica og er bedst kendt som skuespiller fra filmen 'Belly', hvor han spillede rollen som 'Ox'.

Hans single 'Typewriter' vandt en Grammy i 1992.

Louie Rankin efterlader sig sin kone gennem 30 år og deres syv børn.

Politiet i Ontario har ikke givet mange detaljer om biluheldet, men har bekræftet at der var en lastvogn involveret. Venner til Louie Rankin har fortalt til Heavy, at han døde på stedet, og at chaufføren af lastvognen er blevet indlagt med mindre skader.