56-årig megastjerne knaldet af politiet - igen!

Dennis Rodman skulle holde sig inden for lovens rammer i tre år. Men i weekenden blev han knaldet for spirituskørsel

Den tidligere NBA-stjerne og nu blot stjerne, Dennis Rodman, risikerer en tur bag tremmer.

Det skriver TMZ.

I dag 56-årige Rodman blev lørdag snuppet af færdselspolitiet i Newport Beach, Californien. Betjentene ville have ham til at blæse i alkometeret, og det gik ikke så heldigt for Rodman, der måtte en tur i håndjern og ind på bagsædet, hvor han blev fragtet til den lokale politistation.

Ifølge kendissitet måtte amerikaneren vente syv timer, før politiet slap ham fri. En talsmand stjernen bekræfter, at Dennis Rodman kæmper med alkoholproblemer.

- Alkoholisme har været en kamp for Dennis i perioder gennem de seneste 15 år, siger talsmanden, der fortæller, at Rodman netop nu kæmper med nogle 'svære personlige problemer', og at han vil anbefale sin klient at gå i behandling.

Anholdelsen kan vise sig at få alvorlige konsekvenser for Dennis Rodman. Ifølge TMZ var han nemlig på prøvetid, hvilket betyder, at han risikerer fængsel.

Dennis Rodman hygger sig med den nordkoreanske leder Kim Jong-un. Foto: All Over Press

I 2016 var han indblandet i et trafikuheld, da han kørte mod kørselsretningen. For at slippe for en hårdere straf, erklærede han sig skyldig mod, at han undgik fængsel. Aftalen var dog betinget af, at han holdt sig ude af problemer de efterfølgende tre år.

Dennis Rodman kunne kalde sig NBA-mester hele fem gange og spillede blandt andet sammen med Michael Jordan i Chicago Bulls.

Siden sit karrierestop er han blevet en mediedarling i USA og har udviklet et nært venskab med det nordkoreanske styre - han har således offentligt kaldt landets leder Kim Jong-un for 'en ven for livet'.