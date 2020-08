56-årig supermodel: Sådan holder jeg mig 'ung'

Elle Macpherson, der blev kendt under navnet 'The Body', røber nu, hvordan hun holder sig så godt

I årtier har Elle Macpherson været kendt og anerkendt som model, og hendes imponerende fysik gav hende i 1989 tilnavnet 'The Body' - kroppen.

Hun er efterhånden blevet 56 år, men selv i dag måber folk, når hun lægger et bikinibillede på sin Instagram-profil.

Nu afslører australieren hemmeligheden bag. Elle Macpherson fortæller således i et interview med Victoria's Secret-modellen Georgia Fowler, hvad hun dagligt gør for at holde kroppen ung. Og det er faktisk ikke så uoverskueligt.

Kogt ned kan det siges, at hun benytter sig af vand, motion, sol, grin og en eliksir af grøntsager. Helt konkret sørger modellen for at indtage tre liter vand om dagen, og hun forsøger altid at få '20 minutters solskin' for at få D-vitamin og ad den vej hjælpe immunsystemet.

Derudover understreger hun, at hun aldrig misser sin grøntsagsshake, som hun indtager dagligt. Ligesom hun anser motion som værende vigtigt.

- Gør hvad du har lyst til. Jeg elsker svømning, vandreture, surfing og yoga, siger hun.

Elle Macpherson har altid været aktiv og brugt sin krop. Men da hun for seks år siden rundede det skarpe hjørne, var det en øjenåbner.

- Da jeg fyldte 50 år, var jeg træt og nedslidt, sov dårligt, min hjerne var som indhyllet i en sky, huden var tør, kedelig og ujævn. Jeg følte mig ikke tilpas, og jeg lignede heller ikke en, der følte sig tilpas. Den metode, jeg havde brugt i 30 år, virkede ikke længere for mig, siger Elle Macpherson og pointerer, at hun indtil 50-årsalderen 'kun' holdt sig til motion og sund kost.

Så sent som i februar understregede hun, at hendes flotte ydre ikke skyldes operationer. Det skete efter en internettrold havde angrebet hende for at gøre netop dette. Dengang svarede hun:

'Det eneste, jeg gør, er, at jeg ældes med værdighed uden nogen som helst hjælp. Jeg beklager, hvis jeg ikke lever op til dine forventninger om, hvordan jeg burde se ud. Jeg er mig selv. Jeg er sund, lykkelig og snart 60 år'.