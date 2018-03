57-årige Hugh Grant far - igen

Den engelske skuespiller er netop blevet far til sit femte barn på bare seks år

Den 57-årige engelske skuespiller Hugh Grant er netop blevet far til sit femte barn.

Det er hans tredje barn med den 22 år yngre svenske tv-producer Anna Eberstein, som han allerede har sønnen John på fem og en datter, hvis navn er ukendt, på to.

Hugh Grant sammen med kæresten, Anna Eberstein, til Golden Globe i januar 2018. Foto: AP

Det fortæller hans ekskone, modellen Liz Hurley, til amerikanske medier ifølge The Sun.

- Han fik endnu en i sidste uge. Han har fem. Han var over 50, da han fik dem alle sammen, lød det fra den åbenmundede eks, der dog også kaldte ham for en 'fortryllende far'.

- At få børn har virkelig forandret ham fra at være en ulykkelig person til at være en kun lidt ulykkelig person, lyder det med glimt i øjet fra den smukke model.

- Det har forbedret ham, slår hun da også fast.

Liz Hurley er stadig nære venner med eksen Hugh Grant. Her ses de i 1999. Foto: AP

Foruden de tre børn med Eberstein er Hugh Grant også far til Tabitha på seks og Felix på fem med ekskæresten Tinglan Hong.

Grant og Hurley dannede par i 13 år, men er gode venner i dag. De gik fra hinanden i 2000.