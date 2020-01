62-årige Dolph er kærester med 24-årig

Den svenske Hollywood-stjerne mødte sin nye udkårne i et fitnesscenter i Los Angeles

Dolph Lundgren har efterhånden rundet de 62 år, og har dermed en lang karriere og et par ægteskaber bag sig. Nu har han kastet sin kærlighed over en nordmand på alder med en af sine døtre.

Der er tale om 24-årige Emma Krokdal fra Trondheim i Norge.

Det kan VG og og Aftonbladet, som begge har talt med parret, berette.

- Hun er min kæreste, og vi mødtes for fem måneder siden, siger Dolph Lundgren til Aftonbladet.

- Vi mødtes i et fitnesscenter i West Hollywood, hvor jeg arbejder, bekræfter Emma Krokdal over for VG.

Parret har desuden fulgtes til offentlige arrangementer flere gange. Blandt andet til en filmpremiere i Den Dominikanske Republik, hvor parret poserede på den røde løber.

Artiklen fortsætter under billedet...

Lundgren har stadig godt gang i karrieren, som startede i 1985. Her poserer han på den røde løber til premieren på 'Aquaman' i november 2018. Foto: Vianney Le Caer/AP

Dolph Lundgren er nok især kendt for sine adskillige roller i diverse action-film, som 'Rocky 4', 'Creed 2' og 'The Expendables'.

Før han sparkede gang i skuespillet, var han dog en dygtig kampsportsudøver, som blandt andet kastede EM-guld i karate af sig i både 1980 og 1981.

Lundgren har to børn, to døtre på henholdsvis 23 og 18, fra et tidligere ægteskab med Anette Qviberg.

