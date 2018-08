63 år: Wrestler-gigant er død

Jim 'The Anvil' Neidhart døde af sine skader efter et fald i sit hjem

Et af wrestling-sportens store navne, Jim Neidhart, der gik under øgenavnet 'The Anvil' - ambolten - er død, skriver amerikanske medier.

Jim Neidhart blev 63 år gammel, og hans død menes at være forårsaget af et fald i sit hjem i Florida.

Det stedlige politi blev kaldt til afdødes hjem kl. 6.30 mandag morgen. Vagthavende på stationen gav den oplysning videre, at det kunne dreje sig om en 'signal 7'-sag - kodeord for en død person.

Neidhart stod da heller ikke til at redde, da politiet nåede frem.

'Ingen forbrydelse'

- Alt tyder på, at Neidhart faldt i sit hjem, slog hovedet og bukkede under for sine skader. Ingen tegn på en forbrydelse, hedder det i en udtalelse fra sheriff-kontoret.

Se også: Chok! Kulørt wrestler fundet død i fængselscelle

Jim Neidhart havde sin storhedstid i 80'erne og 90'erne. Foto: All Over Press

Jim 'The Anvil' Neidhart havde sin storhedstid i sporten fra midt-80'erne til de tidlige 90'ere, hvor han var en del af The Hart Foundations såkaldte Tag Team, hvor han to gange var champion.

Se også: En af wrestlingens største stjerner er død

Hans sidste match var i 2007.

To gange til afvænning

Før han slog sig på wrestling-sporten, havde Neidhart en karriere i amerikansk fodbold med ophold i the Oakland Raiders og Dallas Cowboys.

Efter karrieren sloges han med stofmisbrug og var to gange indlagt til afvænning.

Han efterlader sig sin kone, Ellie, og tre døtre. Den ene, Natalie, er selv en stor stjerne i wrestler-sporten.

Se også: 'Sopranos'-stjerne død: Ramt af bil