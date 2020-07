67-årig supermodel forlovet igen

For Beverly Johnson er der ingen tvivl om, hvorfor hendes forlovede, Brian Maillian, er sådan et godt match.

- Det er første gang, jeg har været sammen med en, der er så tæt på min egen alder. Vi kender alle de samme sange, og vi har gennemlevet mange af de samme ting, fortæller den legendariske model til People.

Hun forklarer, at de to deler et meget stærkt bånd.

- Da jeg brød gennem barrieren i modeverdenen, gjorde han det samme på Wall Street.

Beverly Johnson var nemlig den første sorte supermodel til at være på forsiden af Vogue i 1974.

I dag er Beverly Johson 67 og enormt taknemmelig for at have fundet kærligheden.

- Bare det at have fundet noget kærlighed på det her tidspunkt i mit liv har været fantastisk, lyder det.

Beverly Johnson har endelig fundet den mand, der gør hende lykkelig. Foto: Getty Images

Anderledes frieri

Hendes 70-årige forlovede friede til modellen, da de to var i Palm Springs med deres familie.

- Min ældre søster sagde til Brian: 'Jeg har ikke hørt dit svar til, om du ville gifte dig med hende?'. Og han svarede: 'Jeg har svaret hende. Jeg har spurgt, om hun vil gifte sig med mig. Og hun sagde nej. Og jeg har ikke en ring'.

Ifølge modellen tog Brians 88-årige mor herefter sin vielsesring af for at give den til Brian, der gik ned på et knæ og spurgte, om Beverly ville gifte sig med ham.

- Jeg sagde ja, mens jeg græd til ukontrolleret.

Svigermoderen skulle ifølge Beverly herefter have sagt, at hun kunne få lov at beholde ringen resten af dagen.

Tidligere har Beverly Johnson været gift to gange.