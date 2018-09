69-årig verdensstjerne kæmper nu mod kræft for tredje gang

Den verdensberømte sangerinde og skuespiller Olivia Newton-John kæmpede i 1992 en hård kamp mod brystkræft. Og tilbage i 2013 kom brystkræften igen for anden gang, hvor hun også kæmpede bravt. Men søndag aften afslørede hun i programmet 'Sunday Night' på Channel Seven i USA, at hun nu for tredje gang kæmper en hård kamp mod kræftsygdom.

Denne gang er der tale om en stor kræftknude, der blev fundet i hendes rygrad sidste år.

Det skriver flere medier heriblandt CNN.

Den 69-årige sangerinde forklarede 'Sunday Night', at hun er blevet behandlet med stråle-behandling, samtidigt med at hun også har benyttet sig af natur-medicin i forbindelse med behandlingen.

Her er Olivia Newton John fotograferet med sin ægtemand John Easterling i oktober 2017. (foto: Ritzau/Scanpix)

Marihuana mod smerter

Olivia Newton-John har fuldstændigt fjernet sukker fra sin diæt, og samtidigt benytter hun marihuana til at dæmpe sine fysiske smerter.

Olvia's ægtemand gennem 10 år, John Easterling er grundlægger af firmaet 'Amazon Herb Company'. Han dyrker blandt andet marihuana på parrets gård i Santa Barbara i Californien.

- I Californien er det lovligt at dyrke en vis mængde marihuana til eget medicinsk brug. Jeg er meget heldig, at jeg lever i en stat, hvor det er lovligt, og det er heldigt, at jeg har en ægtemand, der er en slags 'plante-medicin-mand', fortæller Olivia til 'Sunday Night', der endnu engang tror på, at hun kan besejre sin kræftsygdom:

- Jeg tror, at jeg vil vinde over kræften. Det er mit mål.

For en lille måned siden mødte Olivia Newton John op sammen med John Travolta på den røde løber for at fejre 40 års jubilæet på deres populære film 'Grease'. (foto: Ritzau/Scanpix)