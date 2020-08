70-årig tv-stjerne død i ulykke

Den tidligere britiske tv-vært og kendte miljøjournalist Brian Black er død 70 år gammel. Dødsfaldet skete angiveligt i forbindelse med en soloulykke, hvor Brian Black i sin bil kørte ned i en havn i den nordirske by Strangford i regionen County Down.

Ulykken fandt sted tirsdag formiddag. Og flere vidner ringede straks til politi og brandvæsnet, der hurtigt rykkede ud til havnen i Strangford. Her blev Brian Black i vandet reddet ud af sin bil og efterfølgende kørt til et nærliggende hospital. Brian Black døde dog senere på dagen af sine skader.

Det skriver flere medier heriblandt BBC, Mirror og Daily Mail

Brian Blacks bil blev efter ulykken løftet op på kajen igen af en kran. Foto: Ritzau Scanpix.

Brian Black var især kendt som tv-vært og miljø-journalist på kanalen UTV.

Hans tidligere kollega, Ken Reid, der er politisk redaktør på UTV, lagde et opslag ud på Twitter for at mindes Brian Black.

'Jeg er fuldstændig knust. Min gamle UTV-kollega, Brian Black, er blevet dræbt i forbindelse med en tragisk ulykke. Han var en speciel mand, en storslået kommunikatør med en særlig passion for at forbedre miljøet. UTV-familien er i chok over dette tab. Hvil i fred.'

Brian Black vandt flere gange i løbet af sin karriere prisen som 'Årets miljø-journalist' i Nordirland.