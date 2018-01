73-årig verdensstjerne er rasende: Beskyldt for 32 år gammelt seksuelt overgreb

Den 73-årige Michael Douglas nægter overgreb og forsvarer sig nu heftigt mod beskyldninger om, at han blandt andet skulle have onaneret foran en tidligere medarbejder

Lige før jul, da den 73-årige verdensstjerne Michael Douglas var i julehumør og samtidigt var stolt som en pave over, at hans søn var kommet ind på et college, blev julestemningen totalt ødelagt for Hollywood-stjernen. Han blev nemlig dengang konfronteret af det anerkendte filmblad The Hollywood Reporter, der bad ham svare på beskyldninger om, at han for hele 32 år siden skulle have udsat en tidligere kvindelig ansat for seksuelle overgreb ved blandt at have onaneret foran kvinden.

Talte med et 'farverigt' sprog

Udover onani-episoden blev Douglas også af kvinden beskyldt for at have brugt et 'farverigt' sprog, og for at have talt på en fræk måde med sine venner, mens han havde kvinden i telefonrøret. Og endelig har kvinden også beskyldt Douglas for at have blokeret hendes muligheder for at få andre jobs i Hollywood.

Michael Douglas blev rasende og har hårdnakket nægtet beskyldningerne om seksuelle overgreb. Og i stedet for at vente på, at historien om hans påståede overgreb blev spredt i medierne, gik han selv i offensiven og kontaktede filmbladet Deadline Hollywood for at give sin egen version af, hvad der skete dengang.

Det skriver filmbladet Deadline Hollywood.

73-årige Michael Douglas ses her sammen med sin unge kone Catherine Zeta-Jones. (Foto: All Over Press)

Det er ren og skær løgn

- Det er ren og skær løgn. Der er ingen sandhed i det hun påstår, fortæller Douglas til Deadline Hollywood. Og til orientering har The Hollywood Reporter endnu ikke offentliggjort kvindens påståede beskyldninger om seksuelle overgreb.

- Hvis jeg dengang for mere end 30 år siden har brugt et 'farverigt' sprog, så undskylder jeg gerne for det. Sådan var tonen dengang på mit kontor. Det var ikke noget, der var rettet mod hende, og det har hun heller ikke sagt noget om. Hvis hun har været fornærmet over mit sprogbrug, kunne hun jo have trukket sig væk, siger Michael Douglas og tilføjer, at de grove beskyldninger har påvirket hele hans familie betragteligt.

- Når kvinden påstår, at jeg har blokeret for hendes jobmuligheder i Hollywood er det usandt. Det gik ikke så godt for mit firma på det tidspunkt, mens hun arbejdede der. Så jeg fortsatte i en anden retning. Hvis nogen ringede til mig og spurgte om hendes kvalifikationer, så var jeg ærlig. Men jeg har aldrig spærret for hendes muligheder.

Det er meget sårende for mig

Med henblik på den mest grove beskyldning om, at Douglas skulle have onaneret foran kvinden, er Douglas helt uforstående.

- Det er fuldstændigt opspind. Da jeg kom tilbage fra min juleferie, fik jeg at vide, at kvinden forsøgte at fortælle sin historie til adskillige medier. Det var ekstremt sårende for mig.

Douglas hævder også, at kvinden aldrig nogensinde har kontaktet ham i de 32 år, der er gået, siden de arbejdede sammen.

- Det hele stinker langt væk. Jeg kan kun forestille mig, at den her historie kommer op, fordi der er nogen, der vil såre mig. Eller måske er der nogen, der vil skrive om mig i en bog og tjene penge på det.

Michael Douglas er gift med skuespillerinden Catherine Zeta-Jones. Parret har sammen børnene Dylan på 17 og Carys på 14. Douglas har også den 39-årige søn Cameron fra et tidligere forhold.