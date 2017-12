80-årig fitness-dronning: Jeg troede, jeg ville dø som ensom misbruger

Den kendte model og Oscar-vindende skuespiller Jane Fonda rundede et skarpt hjørne i sidste uge.

80 år fyldte den flotte Fonda, der var kendt som 80'ernes fitness-dronning, talte i den anledning med ugebladet People om den runde fødselsdag.

Som ung havde hun end ikke turdet håbe på blive 30, afslørede hun.

- Jeg regnede med, at jeg ikke ville leve særlig længe, og at jeg ville dø ensom som en misbruger af en art. Jeg troede ikke, at jeg ville leve så længe, og at jeg ville være energisk, sund og stadig arbejde. Jeg er taknemmelig, slog hun fast.

En særdeles velholdt og -klædt Jane Fonda fotograferet i 2015. Foto: AP

Årsagen til den dystre fremtidsprognose skyldes Fondas hårde start på livet.

Hendes mor var psykisk syg og begik selvmord, da Jane Fonda var bare 12 år gammel.

Siden kæmpede hun mod spiseforstyrrelsen bulimi i årevis og fortalte for nyligt ærligt om, hvordan hun blev seksuelt misbrugt som barn.

- Jeg er blevet voldtaget, jeg er blevet seksuelt misbrugt som barn, jeg er blevet fyret, fordi jeg nægtede at gå i seng med min boss, og jeg har altid tænkt, at det var min egen skyld, at jeg ikke sagde nej på den rigtige måde, lød det tidligere på året.

Så sent som i oktober gik den evigtunge Jane Fonda catwalk i Paris. Foto: AP

Stolt af sig selv

Fonda hyldes ofte for sit smukke udseende, men hendes meritter som skuespiller taler for sig selv. Hun har været nomineret til en Oscar hele syv gange og blev i år også nomineret til en Emmy (tv-branchens svar på Oscar, red.) for rollen i Netflix-komedien 'Grace and Frankie' om to modne kvinders venskab.

I interviewet bliver spurgt til, hvad hun er mest stolt af, og her er svaret hverken det smukke ydre eller statuetterne på kaminhylden.

- Jeg er taknemmelig for, at jeg er blevet bedre i løbet af de 80 år. Jeg er mindre fordømmende. Jeg er tilgivende. Sådan var det ikke altid. Jeg har virkelig arbejdet hårdt for at blive bedre som menneske, slår hun fast.

Jane Fondas træningsvideoer er der nok mange, der husker. Her ses hun i 1979. Foto: AP

