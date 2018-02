80'er-ikon indrømmer: Bange for at blive bortført af ufo

Er du ude over din første ungdom, husker du helt sikkert popstjernen Kim Wilde for kæmpehits som 'Kids in America' og hendes version af 'You Keep Me Hangin' On'.

Nu er den 57-årige Wilde tilbage med ny musik og en Europaturné, der har begge har fået navnet 'Here Come The Aliens'.

Kim Wilde som mange nok husker hende. Foto: All Over Press

Kim Wilde på scenen i Falkoner i 1982. Foto: Johnny Bonne

Og navnet er da bestemt ikke et tilfælde, fortæller hun til Attitude Magazine ifølge The Sun.

Kim Wilde har nemlig haft nærkontakt med en ufo, mener hun selv. Det skete i 2009, hvor hun opdagede skarpt lys over sit hjem i Hertfordshire. Og siden har hun været bange for at blive bortført af rumvæsner.

- Det var nogle skarpe lys lige over skyerne, der bevægede sig frem og tilbage på en besynderlig måde. Der var en hel del folk, der lagde mærke til det. Det kom i lokalavisene, fortæller hun til bladet.

- Jeg sagde til min mand, at kaptajnen måske var stor Kim Wilde-fan og ville vide, hvor jeg bor, tilføjer hun.

Katastrofetankerne kom straks på overarbejde hos Wilde, indrømmer hun til magasinet.

- Jeg er bekymret for, at han vil 'beam me up', og at jeg bliver nødt til at synge 'Kids in America' for ham resten af mit liv, forklarer hun.

Nu har hun altså navngivet både sin nye plade og sin kommende turné, der starter i marts, efter den livsændrende oplevelse.

- Når du ser noget ekstraordinært og måske endda 'extra-terrestrial' som det, bliver du aldrig helt den samme, slår hun fast.

Kim Wilde på scenen i 2017. Foto: All Over Press

