82-årig verdensstjerne: Jeg er færdig med plastik

Den 82-årige stjerne er færdig med at ændre på sit udseende.

Det fortæller hun i et nyt interview med canadiske Elle, hvor hun åbner op for det pres, der har været i Hollywood for, at hun skulle blive ved med at holde sit udseende.

Hun sværger nu, at hun er færdig med plastik, efter hun i flere år har bekymret sig om netop sin fremtoning.

- Jeg kan ikke lade som om, at jeg ikke er forfængelig, men der kommer ikke til at være mere plastikkirurgi til mig. Jeg bliver nok til at arbejde hver dag på at acceptere mig selv. Det kommer ikke nemt til mig, fortæller hun i interviewet.

Jane Fonda har tidligere kæmpet med bulimi, og hun fik ikke kontrol over det, før hun var i sine 40'er.

I interviewet fortæller hun, at hun arbejder på at være mere åben over for sine mange fans, så de kan få et indblik i, hvad der sker bag tæppet i det glamourøse liv.

- Jeg prøver at gøre det klart, at det har været en lang kamp for mig. Jeg lægger billeder op, hvor jeg ser hærget ud og også et, hvor jeg manglede en tand.

Den 82-årige 'Grace and Frankie'-skuespiller har tidligere udtalt, at hun er glad for at ligne sin alder, men at hun har fået lavet en del.

- På en måde hader jeg, at jeg havde brug for at ændre på mig selv. Jeg ville ønske, at jeg ikke var sådan. Jeg elsker ældre ansigter. Jeg ville ønske, at jeg var modigere, men jeg er, som jeg er.

Jane Fonda håber at hun med sin udmelding kan hjælpe andre kvinder med at se, at de er gode nok, som de er.