83 år: Hollywood-stjerne død

Den amerikanske skuespiller Barbara Harris, kendt fra bl.a. filmene 'Nashville', 'Freaky Friday' og Alfred Hitchcocks sidste film, 'Family Plot', er død. Hun blev 83 år.

Barbara Harris døde tirsdag morgen af lunge cancer på et hospice i Scottsdale, Arizona, oplyser hendes mangeårige ven Charma Halper, der var med til at starte O Theater i Chicago.

Den gamle ven fortæller, at hun - selv under opholdet på hospice - var 'rastløs og sjov' at være sammen med.

Se også: Hollywoodstjerne afslører sit trick: Sådan slipper han for paparazzier

'Hvad forestiller man sig, jeg skal gøre. Bare vente her og dø', havde hun spurgt en af sygeplejerskerne.

- Hun var bare så sjov og varm i alt, hvad hun foretog sig, siger Charma Halpern.

Barbara Harris (øverst th) var på rollelisten i Hitchcocks sidste film, 'Family Plot'. Foto: All Over Press

I 1959 var hun med på det første hold skuespillere på Chicagos Second City Improvisational Theater, der siden også udklækkede stjerner som Alan Arkin, John Belushi og Tina Fey.

På det store lærred fik hun debut i 1965 i 'A Thousand Clowns', og blev de to følgende år nomineret til en Tony Award for to Broadway-musicals.

Bo som 'Kongen': Nu kan du leje Elvis' luksushjem

Barbara Harris i 'Freaky Friday, hvor hun bl.a. spillede sammen med Jodie Foster. Foto: All Over Press

Sammen med Jason Robards i 'A Thusand Clowns'. Foto: All Over Press

Tony-prisen.modtog hun så senere for 'The Apple Tree' med også Alan Alda på rollelisten.

Barbara Harris nåede også en enkelt Oscar-nominering for bedste birolle i 'Who is Harry Kellerman and why is he Saying These Terrible Things About Me?' med Dustin Hoffman som en angstfyldt sangskriver.

Hollywood-babe: Monogami er unaturligt

Af andre roller spillede Barbara Harris Kathleen Turners mor i 'Peggy Sue got Married', og hun havde en mindre rolle i John Cusacks 'Grosse Point Blank'.