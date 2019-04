90'er-fræk: Tv-stjerne deler topløst billede

Hvis du har set den populære komedieserie 'Modern Family', kender du formentlig den colombiansk-fødte Sofia Vergara.

Inden hun nåede til rollen som Gloria Maria Ramírez-Pritchett i hit-serien, havde den nu 46-årige skønhed imidlertid en karriere som bikini-model i 90'erne.

Ser man på det billede, som skuespilleren fredag delte på Instagram, forstår man godt hvorfor.

Selvom billedet faktisk er uden bikini, er der formelig ingen af Vergaras 16 millioner følgere, der klager.

Billedet har da også modtaget tæt på en halv million 'likes'.

Skuespillerinden, der både har fire Golden Globe- og Emmy-nomineringer på cv'et, har tidligere delt flere billeder fra de glade 90'ere på sin Instagram.

Sofia Vergara er gift med skuespilleren Joe Manganiello.