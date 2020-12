Åbner pengepungen: Værsgo

Sangerinden Taylor Swift har givet en håndsrækning, der kan mærkes, til to mødre, hun aldrig har mødt.

De to kvinder, Nikki Cornwell og Shelbie Selewski, medvirkede i en artikel i Washington Post, der handlede om de millioner af amerikanere, der enten er arbejdsløse eller bagud med husleje i kølvandet på covid-19.

Artiklen blev læst af Taylor Swift, der blev så rørt, at hun har valgt at finde pengepungen frem. På GoFundMe kan man støtte mennesker, der har anmodet om det, økonomisk, og det har Taylor Swift altså gjort nytte af ved at donere 13.000 dollars til hver af kvinderne - svarende til 80.000 kroner til hver.

'Jeg læste om dig i Washington Post og tænkte, at det virkelig var modigt af dig at dele din historie. Jeg er så ked af alt det, du har måttet gå igennem i år, og jeg ville sende dig denne gave - fra en Nashville-pige til en anden', skriver Taylor Swift til Nikki Cornwell.

Til Shelbie Selewski skriver hun:

'Jeg sender dig denne gave, efter at have læst om dig i Washington Post. Ingen skal gennemleve den form for stress, som du gør. Jeg håber, at du og din smukke familie får en fantastisk juletid'.

Begge kvinder har haft et hårdt år med dyre lægeregninger og en udhulet privatøkonomi, og de fortalte, at de begge risikerer at miste deres hjem.