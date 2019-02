Åh nej! Oscar-helt faldt ned fra scenen

Hvis man skal dumme sig, så kan man nærmest ikke vælge et værre sted at gøre det end ved den årlige uddeling af Oscar-statuetterne.

Det må skuespilleren Rami Malek sande, da han natten til mandag mistede kontrollen og styrtede ned fra scenen og ned til publikumspladserne. Det skete, efter han havde vundet prisen for årets bedste mandlige skuespiller foran blandt andre danske Viggo Mortensen.

'Bohemian Rhapsody'-skuespilleren havde beviset for sin sejr i hånden, og han gjorde sit bedste for at sikre sig, at den ikke blev beskadiget under faldet.

Rami Malek blev hurtigt placeret på en stol, hvor folk sikrede sig, at han var o.k. Foto: Ritzau Scanpix

Foto: Ritzau Scanpix

Er du okay? Om det var faldet eller bevidstheden om, at alt bliver dokumenteret ved et Oscar-show, vides ikke. Men Rami Malek så noget forfjamsket ud. Foto: Ritzau Scanpix

Og så kan man tænke: Nå ja - han snublede og hvad så. Men det var tilsyneladende mere voldsomt end som så. Da han landede, virkede han konfus og måtte hjælpes hen til en stol, hvorfor lægepersonale blev tilkaldt.

Trods faldet virkede han dog ikke til at have slået sig synderligt, da han mødte pressen efterfølgende. Her talte han udelukkende om sin sejr.

- Som skuespillere er vi så mange, der drømmer om én ting. Måske er det ikke denne (statuetten, red.), men bare at få et job, forklarede den amerikanske skuespiller og tilføjede:

- Det har været en hård kamp, og det faktum, at jeg er her (i dag, red.), er bevis for, at alt er muligt. I aften fejrer jeg det med jer alle. Og med alle, som har haft en drøm.

Var der nogen, som så det? Ja, det var der, Rami Malek. Foto: Ritzau Scanpix

Efter det uheldige optrin trissede Rami Malek ud og mødte medierne. Foto: Ritzau Scanpix

I filmen portrætterer Rami Malek Queens ikoniske forsanger, Freddie Mercury.

People Magazine har forsøgt at få en kommentar fra stjernens talsmand, der ikke har svaret.