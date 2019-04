ABBA-Björn: Det er et mirakel

STOCKHOLM (Ekstra Bladet): Musikforestillingen, der kombinerer ABBA’s megahits med en forviklings- og udviklingshistorie om kærlighed og venskab, er en af verdens mest succesfulde.

På verdensplan er den blevet set af flere end 65 millioner og har indtjent mere end to milliarder dollars.

- Det er helt og aldeles fantastisk og utroligt. Følelsesmæssigt er det meget svært at forstå, at så mange mennesker over hele kloden har set 'Mamma Mia!'. Det er et mirakel, og jeg havde aldrig i min vildeste fantasi regnet med det, siger Björn Ulvaeus, da Ekstra Bladet interviewer han i kælderen under ABBA-museet i den svenske hovedstad

- Selve musicalen var fra starten tænkt som et lille eksperiment. Det udsprang af, at jeg blev nysgerrig efter at undersøge, om man kunne skrive en musical baglæns. 'Mamma Mia!' var den allerførste musical, hvor man begyndte med sangene og derefter tilførte en historie. Ingen havde gjort det på den måde før, og nu prøver alle med et sangkatalog at gøre det samme, siger Björn Ulvaeus.

Fire unge ABBA-kollegaer i 1978. Foto: Ritzau Scanpix

Han fortæller, at han på trods af ABBA's store succes og deres mange verdenskendte hits ikke var sikker på, at folk ville forstå og værdsætte musicalen.

- Det var egentlig bare et eksperiment, og jeg anede ikke, hvordan det ville gå. Jeg havde faktisk forberedt mig på, at folk ville sige: 'Hvad fanden er det her for noget. Hvorfor er det ikke historien om ABBA. Hvorfor fanden gjorde han det?', siger Björn og fortsætter:

- Jeg var helt ekstremt nervøs, første gang, den skulle spilles foran et publikum i teatret. Og det er altså helt sandt. Jeg anede simpelthen ikke, hvilke reaktioner jeg kunne forvente. Så det var en kæmpe, kæmpe lettelse da jeg efter 10-15 minutter så, hvordan folk reagerede, og hvor sjovt de havde det. Det virkede heldigvis rigtig godt.

ABBA-legenden Björn Ulvaeus sammen de to danske ’Mamma Mia!’-hovedroller i den kommende genopsætning af den voldsomt populære musical, Matilde Zeuner Nielsen og Annette Heick. Foto: Johan Paulin

Sidste gang, musicalen kunne opleves i Danmark – tilbage i 2010 – blev der solgt næsten 200.000 billetter.

En genopsætning med blandt andre Annette Heick på rollelisten har dansk premiere 22. januar 2020 i Tivolis Koncertsal i København.