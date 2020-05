ABBA-stjerne: Jeg er ædru alkoholiker

Det er omkring 13 år siden, at den kendte svenske sangskriver, musicalmager og tidligere ABBA-stjerne Björn Ulveaus, netop fyldt 75 år, satte flasken på hylden.

Og nu fortæller han hvorfor til den svenske avis Dagens Nyheter.

– Sprutten fyldte for meget, forklarer han.

Den var blevet en del af hans hverdag, som det sker for mange i hans branche. Men han forestillede sig, at livet ville blive tomt, trist og gråt uden.

Queen ændrer historisk hit

Alligevel traf han beslutningen for at sætte stop for en destruktiv tilværelse.

– Men efter trekvart års tid uden alkohol begyndte sindet at åbne sig og min kreativitet at stige. Alt blev utroligt meget bedre, siger han til avisen.

Gid jeg havde gjort det før

– Det er omkring 12-13 år siden, jeg stoppede. Jeg havde drukket færdigt. Det påvirkede mit liv for meget. Ja, jeg var alkoholiker. I dag er jeg ædru alkoholiker.

– Jeg besluttede mig for at stoppe, og det er den bedste beslutning i mit liv, siger han og forklarer, at han gik i en slags terapi hos en ven, men at det afgørende var hans eget instinkt, der fik han til at stoppe, siger han. Dog mødes han fortsat med en psykoterapeut hver anden uge for blandt andet at tale om selvværd.

99-årig krigsveteran slår rekord på den britiske hitliste

Det var den store succes i musikbranchen, der var grunden til, at han ikke sagde stop langt tidligere.

– Jeg ville ønske, at jeg havde gjort det før, men det er svært i den branche. Mange kunstnere har det problem. Men det kan lade sig gøre at slutte. Det er lykkedes for mange, siger han