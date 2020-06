ABBA-stjerne røber detaljer fra sit sexliv

Den 75-årige ABBA-stjerne Björn Ulvaeus afslører i et stort interview, at han stadig er aktiv på de hvide lagener

Den svenske popgruppe ABBA blev i starten af 1970'erne grundlagt af den i dag 75-årige Björn Ulvaeus sammen med sin daværende kone, Agnetha Fältskog, Benny Andersson og Anni-Frid Lyngstad. De høje plateau-sko og de tætsiddende, farverige kostumer er for længst lagt på hylden. Og i dag lever de fire grundlæggere hver deres liv.

Den 75-årige Björn Ulvaeus var gift med Agnetha Fältskog i otte år. Men i 1981 kastede han sig ind i sit andet ægteskab med Lena Källersjö, som han stadig er gift med.

I et frisk, nyt, stort interview med det britiske medie The Guardian afslører den 75-årige Björn ovenikøbet, at han i den grad stadig er aktiv på de hvide lagener i sit ægteskab.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Björn Ulvaeus ses her sammen med sin nuværende kone, Lena Källersjö. Foto: AP

The Guardian-journalisten spørger nemlig direkte Björn Ulvaeus, hvor mange gange om ugen han dyrker sex med sin kone. Og hertil svarer Ulvaeus kort og kontant:

- Jeg er 75 år gammel. Jeg kan ikke klare mere end fire gange om ugen.

Bjørn Ulvaeus afslører også, at hans yndlingsord er 'kærlighed', selv om det ikke rimer på ret mange andre ord. Ulvaeus fortæller i øvrigt, at kærlighed føles således:

- Det er en stille og rolig følelse af dyb loyalitet.

Bjørn Ulvaeus bliver også spurgt, hvilke af de ting, han ejer, der betyder mest for ham. Hertil svarer han:

- Det er min lille ø i skærgården i Stockholm, hvor jeg lever sammen med min kone, Lena, samt to hunde og en kat.

Abba er her fotograferet i 1977. Foto: Allstar Picture Library

Bjørn Ulvaeus har i øvrigt sammenlagt fire børn. Sammen med Agnetha Fältskog fik han i 1973 datteren Linda Elin, der i 1977 blev efterfulgt af sønnen Peter Christian. Sammen med Lena Källersjö har han døtrene Emma Eleonora fra 1982 og Anna Linnea fra 1986.

Björn Ulvaeus komponerer stadig musik, og han har en formue på 1,5 milliarder svenske kroner.