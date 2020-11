Actionlegende raser: - Danmark, stop jeres drab

Ordren fra den danske stat om at aflive millioner af mink vækker stærke reaktioner verden rundt. Nu kommer Jean-Claude Van Damme med stærke ord om Danmark, trods han ikke er helt skarp på geografien

Det er kommet den 60-årige action- og kampsportslegende Jean-Claude Van Damme for ørene, at Danmark har aflivet 17 millioner mink.

Van Damme har nu delt en 19 minutter lang video, hvori han udtrykker foragt og harme.

- Jeg har et spørgsmål til jer. Hvilket land dræbte 17 millioner mink i år? spørger Van Damme sine 28,2 millioner følgere med henvisning til Danmark.

- De sagde, at det var på grund af covid-19. Så regeringen beordrede landmændene til at dræbe alle minkene. Jeg er meget ked af det. Det er massemord.

Delfin-slagtning

Men så tager videoen pludselig en drejning.

- Det samme land slår hvert år tusinder af delfiner, lyder det fra Van Damme, der har indtryk af at Danmark og Færøerne er det samme land - muligvis på grund af rigsfællesskabet.

Men forargelsen fortsætter uhindret trods den geografiske forvirring, og han henviser til, at mennesket er ligesom mink og delfiner.

- Det er sindsygt. Vi er en art, der spiser, elsker, lugter og ser ligesom dem.

- I lærer jeres børn at begå blodsudgydelser - og så siger I, at det er covid-19, der dræber? Hvordan kan folk gøre sådan noget? Vi bliver nødt til at gøre noget ved det. De er idioter.

- Danmark, stop jeres drab af delfiner - omend du tror på naturen eller nogen form for gud. Det er vanvittigt, hvad vi gør ved dyrene. Lad os gøre noget ved det blodige delfin-dræbende Danmark.

Afslutningsvis udfordrer han på det kraftigste verdensmænd og milliardærer som Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk og Mark Zuckerberg til at tage ansvar og finde en måde at 'redde planeten'.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Van Damme.

