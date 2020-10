Adeles slanke-joke: - Derfor har jeg tabt mig

Medierne i hele verden har jævnligt gennem det sidste halve år rapporteret om den britiske sangerinde Adeles gigantiske vægttab på angiveligt hele 44 kilo.

Adele bragte selv med humor og selvironi sit vægttab på banen, da hun lørdag aften for første gang i 12 år optrådte i det amerikanske tv-show 'Saturday Night Live'.

Her leverede hun nemlig en joke om sit vægttab.

Det skriver flere medier heriblandt BBC

artiklen fortsætter under billedet

Her ses Adele i 2013 med lidt mere kød på kroppen. Foto: Ritzau Scanpix.

Adele var både vært og skulle selv optræde med en sang i programmet og leverede i starten denne joke:

'Jeg ved, at jeg ser meget anderledes ud i forhold til sidste gang i så mig. Men på grund af alle corona-restriktionerne, var jeg nødt til at rejse let, og jeg kunne derfor kunne tage halvdelen af mig selv med. Og det her er den halvdel, som jeg valgte.'

Den britiske sangerinde afslørede også, at hun var nervøs for at synge samtidig med, at hun også var vært i Saturday Night Live.

'Jeg ville hellere tage nogle parykker på og tage mig et glas vin eller seks, og så ellers se, hvad der sker.'

Adele medvirkede også i en af aftenens sketch, hvor hun skulle forestille en deltager i dating-showet 'The Bachelor'.

Her leverede hun denne sætning:

'Jeg er her på grund af alle de kærestesorger, jeg har haft i mit liv. Først som 19, og så lidt mere berømt som 21, og så som endnu mere berømt som 25, forklarede Adele med reference til titlerne på hendes tre første albums.

Adele er i øvrigt meget snart klar med et nyt album. I Saturday Night Live forklarede hun dog, at det endnu ikke var færdigt.

For næsten to måneder siden lagde Adele nedenstående billede ud på Instagram, hvor man også kan se hendes store vægttab: