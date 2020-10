Adskilt i over 200 dage

I marts kyssede Courteney Cox sin forlovede, guitarist i Snow Patrol Johnny McDaid, farvel.

Det var bare én dag, før Californien, hvor den 56-årige skuespillerinde er bosat, lukkede grænserne for udefra kommende gæster som en konsekvens af udbruddet af coronavirus.

Stjernen har altså undværet sin udkårne i langt det meste af 2020.

Det fortæller hun i et interview med sin ven musikeren Foy Vance.

- Jeg har ikke set John (Johnny McDaid, red.) i så mange dage. Han rejste, og den næste dage lukkede hele landet ned - eller i hvert fald Californien, siger Courteney Cox.

Lidt af en kylling

Foy Vance fortæller i interviewet, at 'Venner'-stjernens hus normalt er proppet med mennesker og spørger, om hun savner det.

- Jeg savner jer allesammen. Jeg kan ikke lide, at I ikke er her, svarer hun.

Det har taget lidt tid for skuespillerinden at vænne sig til at være alene.

- Først vidste jeg ikke, hvad jeg skulle gøre af mig selv. Men nu er jeg begyndt at lave mad hver dag. Jeg har lært at tilberede så mange flere ting, end dem jeg plejede at lave til jer, siger hun til Foy Vance.

Men Courteney Cox har ikke været helt alene siden marts. Hun har været sammen med sin datter Coco Arquette, som hun har med skuespilleren David Arquette.

Derudover har hun været i karantæne med to af sine venner.

- De ville være i karantæne med mig, hvilket er godt, for hvis jeg ikke kan være sammen med John, så vil jeg ikke være alene kun med Coco. Jeg er lidt en kylling, siger skuespillerinden.

Ven smittet med corona

Courteney Cox' karantæne med de to venner gik dog ikke helt efter planen.

Den ene af Courteneys venner fik coronavirus og endte i respirator, selvom de alle tre havde testet negativ for corona kort tid forinden.

- Nu er han kommet sig fuldstændig, men det var en af de mest skræmmende ting, siger hun.

Cox fortæller videre, at hun ikke er sikker på, hun ville have forstået alvoren af coronavirus, hvis ikke det havde været i hendes hjem.

