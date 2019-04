Ældre mand sneg sig med på bikini-billede: Nu er det sket igen

Folk flipper helt ud over et billede af den 21-årige model - når de først har spottet det

Den smukke, 21-årige, australske bikinimodel Kristina Mendonca trak overskrifter, efter hun i marts lagde en video fra et bikini-photoshoot ud på sin Instagram-profil.

Klippet viste nemlig til modellens mange fans' store forbløffelse og underholdning en storsmilende, solbrun ældre herre spankulere intetanende op fra bølgerne i baggrunden.

På trods af mandens ubevidste fokus-tyveri arbejder den trænede 21-årige model i klippet ufortrødent videre for at få det gode billede i kassen.

Videoen fik flere af Kristina Mendoncas 592.000 følgere til at lovprise den ældre mand.

'Den bedste photobomb nogensinde', lød det blandt andet.

'Se hans ansigt! Pavestolt! Suberb! Han er fantastisk! skriver en anden.

- Jeg håber bare, at folk ikke hater, og ved, at denne video blev postet på grund af det simple faktum, at denne smukke, søde mand ikke anede, at han photobombede et photoshoot, og han så ud som om, han havde den bedste dag nogensinde, sagde Kristina Mendonca om klippet til Yahoo Lifestyle.

Og det er altså slet ikke første gang, at Kristina Mendoncas billede er blevet beriget med en intetanende baggrunds-pensionist.

Omkring samtidig med, at klippet gik viralt rundt omkring på de sociale medier, spottede fans en ældre mand i hvid kasket og shorts gå rundt bag modellen på et andet af modellens mange strandbilleder på Instagram.

- Normalt redigerer fotografen folk ud af baggrunden, men jeg vil gerne vise alle på min Instagram, hvordan tingene virkelig ser ud, siger hun til Yahoo Lifestyle.