Ærlig model: Sexet men aldrig vulgær

Leanna Decker hedder den kønne amerikaner, som vi præsenterer her.

Hun har slået igennem som model - ikke mindst takket være en lokal fotograf i Ashland, Kentucky, hvor den rødblonde model med grønne øjne er født.

Han lod kameraet følge hende, og hun sendte billederne til et model-bureau.

Og VUPTI! Så var der bid.

Bureauet kunne se potentialet, og nu er hun efterspurgt af blade som Playboy og flere tøj-mærker, som vil bruge hende velformede krop og ansigt som reklame-objekt.

Det kan man ikke fortænke dem i.

Leannas Instagram er fuld af delikate billeder, som nok er uden meget tøj på, men på den anden side heller aldrig er 'vulgære', som hun selv med stolthed lader forstå.

Hendes mere end en halv million 'følgere' lader ikke til at lade sig påvirke i negativ retning af det.

Leanna Decker elsker dyr så meget, at hun ikke kunne drømme om at sætte tænder i et eksemplar af slagsen. Hun er fuldblods-veganer og fortalte en gang globalanimalwelfare.com, at hun ville sælge alle sine ejendele, hvis det kunne redde Panda-bjørnen for udryddelse.

