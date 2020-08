Ærlig verdensstjerne: Vold og misbrug var en del af opvækst

Selvom Paris Hilton er arving til formuen bag Hilton Hotel-imperiet og ser ud til at leve i sus og dus, gemmer der sig en ubehagelig fortid bag facaden.

I et interview med det amerikanske medie People fortæller Hilton nu om de traumatiske oplevelser, hun har med fra en skole, som hun i en periode på 11 måneder var elev på.

Hun blev sendt til kostskolen ved navn Provo Canyon School i slutningen af 90'erne af sine forældre, som havde problemer med at styre den festlystne og rebelske teenager.

På skolen, som havde et særligt fokus på opdragelse og mental udvikling, oplevede Paris Hilton dog både fysisk og psykisk vold.

- Personalet sagde forfærdelige ting. De forsøgte konstant få mig til at have det dårligt med mig selv, og de mobbede mig. Jeg tror, det var deres mål at få os til at knække. Og de var også fysisk voldelige, de slog os og tog kvælertag på os. De ville jage en frygt i livet på børnene, så vi blev for skræmte til ikke at adlyde dem, siger hun til People.

Interviewet kommer forud for dokumentaren 'This is Paris', som får premiere på YouTube 14. september. Paris Hilton har tidligere fortalt, at hendes fans i dokumentaren vil komme til at se en anderledes side af hende.

Se også: Paris Hilton: Min barndom giver mig stadig mareridt

Tvangsmedicineret

I dokumentaren medvirker ifølge People flere af Paris Hiltons tidligere skolekammerater.

De fortæller samme historie om voldelig behandling, og at de somme tider blev tvangsfodret med medicin og holdt fysisk nede som straf.

Paris Hilton fortæller selv, at hun har oplevet at blive straffet med isolation, da hun forsøgte at stikke af.

Paris Hilton med søsteren Nicky Hilton Rothschild. Foto: AP

- De brugte det som straf nogle gange i op til 20 timer om dagen, siger hun og tilføjer:

- Jeg havde panikanfald, og jeg græd hver eneste dag. Jeg havde det forfærdeligt. Jeg følte mig som en fange, og jeg hadede livet.

Se også: Fans elsker det: 'Venner lader ikke venner spille'

Fortalte det ikke

Under skoleopholdet var det praktisk talt umuligt for Paris Hilton at fortælle sine forældre om skolens metoder.

- Jeg fik ikke rigtig lov til at tale med min familie. Måske hver anden eller tredje måned. Vi var afskåret fra verden udenfor, og da jeg på et tidspunkt forsøgte at sige det, fik jeg så mange problemer, at jeg ikke turde at sige noget igen, fortæller hun til People.

Da hun forlod skolen som 18-årig, var hun for bange til at fortælle om hendes oplevelser.

People har forelagt skolen de beskyldninger, der kommer mod dem, og de svarer:

'Provo Canyon School åbnede oprindeligt i 1971, men blev solgt i august 2000. Vi kan derfor ikke kommentere hændelser før denne tid'.

Lindsay Lohan drak sin karriere i stykker: Her er hun i dag