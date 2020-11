'Afdeling Q'-stjerne hemmeligt gift

Fares Fares, den 47-årige svensk-libanesiske skuespiller, som især er kendt for sin rolle som kriminalassistenten Assad i de første filmatiseringer af Jussi Adler-Olsens romaner om 'Afdeling Q', har fået sig et ekstra efternavn og hedder nu Fares Fares Hallencreutz.

I al hemmelighed har han og kæresten gennem flere år, kunstneren Clara Hallencreutz, 35, nemlig giftet sig. Og i den forbindelse har de taget hinandens respektive efternavne, så hun i dag hedder Clara Hallencreutz Fares.

Det beretter det svenske magasin Femina.

- Vi holdt sådan et lille bryllup i smug for et par måneder siden. Det kom lidt pludseligt, siger Clara Hallencreutz Fares til bladet.

At de ikke stablede en stor fest på benene har ifølge hende intet at gøre med coronapandemien.

-Nej, den har ikke gjort nogen forskel. Vi er et kunstnerpar, som ikke altid planlægger så meget. Vi er spontane, siger hun.

Det nygifte par blev i september sidste år forældre til sønnen Ziggy.

Nikolaj Lie Kaas og Fares Fares som henholdsvis Carl Mørck og Assad i 'Kvinden i buret fra 2013. Foto: Christian Geisnæs/TV2

Når den nye 'Afdeling Q'-film, 'Marco Effekten', 21. januar får premiere, er det dog ikke med Fares Fares Hallencreutz. i rollen som Assad - ligesom hans filmmakker Carl Mørck heller ikke længere spilles af Nikolaj Lie Kaas.

Det sker efter kritik fra Jussi Adler-Olsen.

Ny i rollen som Assad er Zaki Youssef, mens Ulrich Thomsen spilller Carl Mørck.