Afdød skuespiller hyldes: Han var en inspiration

Det kom som et chok i filmverdenen, da skuespilleren Chadwick Boseman i august i år tabte kampen til tyktarmskræft kun 43 år gammel.

Nu bliver han hyldet i en noget speciel udgave af 'MTV Movie & TV Awards', der på grund af coronapandemien er blevet til et greatest of all time-show.

Vanessa Hudgens var vært ved det coronavenlige show, der blev sendt natten til mandag dansk tid.

Her vandt Boseman prisen 'Hero for the Ages', der hyldede den afdøde skuespiller for sin hovedrolle i 'Black Panther' i Marvel-universet.

Prisen blev overrakt af Chadwick Bosemans to skuespillerkolleger fra netop Marvel-universet Robert Downey Jr. og Don Cheadle, der i en video fortalte, at Bosemans helterolle på skærmen kun blev overgået af hans helte-status i det virkelige liv.

Kunstneren Shane Grammer hyldede Chadwick Boseman ved at skitsere hans karakter, T'Challa, fra 'Black Panther' efter hans død. Foto: Chris Pizzello/Ritzau Scanpix

Downey Jr. og Cheadle fortæller, at Chadwick Boseman var en inspiration at arbejde sammen med, og listen over hans uselviske gerninger var for lang til at begynde at opremse.

Holdt sygdom skjult

Det var ikke mange uden for Chadwick Bosemans familie, der kendte til sygdommen, som han fik konstateret for fire år siden. Derfor kom det også som et chok for mange, da meldingen om hans død nåede ud.

Selvom han fik kemoterapi og undergik flere operationer, fortsatte Boseman sit arbejde som skuespiller og færdiggjorde arbejdet på film-settet på flere film.

Don Cheadle og Robert Downey Jr. med deres kollega Emily VanCamp til 'Captain America: Civil War'-premieren i 2016. Foto: Francois Mori/Ritzau Scanpix

Filmen 'Black Panther' blev mødt med nærmest universel ros af anmeldere og publikum. Samtidig var det den første superheltefilm, som blev nomineret til en Oscar for bedste film.

Desuden skrev Boseman historie ved at være den første sorte skuespiller til at få sin egen film i det meget populære Marvel-univers.

Chadwick Boseman har medvirket i flere film og fik sit gennembrud i 2013, da han portrætterede baseballspilleren Jack Robinson i filmen '42'.

Han er derudover aktuel i filmen 'Ma Rainey's Black Bottom', som han nåede at færdiggøre. Den udkommer på Netflix 18. december i år.

