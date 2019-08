Afdød stjerne fik malet læbestift på sin voksfigur: Familien er rystet

Sangerinden Aaliyah døde 22 år gammel i et flystyrt for 18 år siden

Den efterladte familie til den afdøde sangerinde Aaliyah er rystet over, at nogle fans af den afdøde sangerinde har malet læbestift på den helt nye voksfigur af Aaliyah, der for ganske nylig er stillet op på Madame Tussauds voksmuseum i Las Vegas.

Voksfiguren blev stillet op i anledning af, at det er 18 år siden, at Aaliyah døde i et flystyrt den 25. august i år 2001, da hun kun var 22 år gammel.

Metro

Familien har på Twitter skrevet følgende:

'Vi vil gerne venligt opfordre alle, der besøger Aaliyahs voksfigur på Madame Tussauds voksmuseum i Las Vegas om at behandle figuren med respekt. Den er stillet op og skabt ved hjælp af mange års hårdt arbejde fra fans og familie.'

Således skriver familien på opslaget, der under teksten præsenterer et billede af en fan, der maler læbestilft på voksfiguren af Aaliyah. Og her til skriver familien:

'Nedenstående er upassende og uacceptabelt'.

Udover at male læbestift på voksfiguren havde nogle fans også forsøgt at ændre hendes hårstil.

Mange af Aaliyahs fans har også på de sociale medier udtrykt forargelse over, at nogle kan finde på at ændre ved Aaliyahs voksfigur. En fan skrev følgende:

'Jeg er meget skuffet over, at det her er sket. Og der er ikke engang gået et en uge, siden voksfiguren blev sat op'.

En anden vred fan skrev:

'Det er vanærende, at nogen så meget som har flyttet et hår på den voksfigur, der er skabt så smukt.

Og en tredje skriver:

'Det er altså ikke okay. Jeg håber, den skyldige kommer til at stå til ansvar for sin handling.'

Her ses sangerinden Aaliyah i år 2000 sammen med sin storebror Rashad året før, hun døde. (Foto: Shutterstock)

Sangerinde og skuespiller

Aaliyah var en kendt amerikansk R&B-sangerinde og skuespiller. Hun debuterede i 1994 med albummet 'Age Ain't Nothing but a Number', der blev produceret af R. Kelly. De to giftede sig i øvrigt samme år efter at have forfalsket Aaliyahs fødselsattest, da hun dengang kun var 15 år gammel mod hans 27 år. Ægteskabet blev dog annuleret, inden året var omme.

I 1996 udgav Aaliyah også albummet 'One in a Million'. Før sin død nåede hun også at medvirke i filmen 'Romeo Must Die' fra år 2000.