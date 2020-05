Afkræfter vilde rygter

Mens vinderen af dette års 'American Idol' blev kåret, gik internettet amok over showets vært, Ryan Seacrest.

I slutningen af showet kunne man som seer nemlig se den populære vært være en lidt mindre engageret version, end han plejer.

Flere lagde mærke til, at han snøvlede, og at hans ene øje så anderledes ud.

Øjeblikket fik Twitter op i en spids, hvor mange fans var bekymrede for, om den 45-årige vært havde fået et slagtilfælde.

Nu taler en repræsentant for Ryan Seacrest ud om, hvad der skete i øjeblikket.

Det sker i en udtalelse til People.

'Ryan havde ikke et slagtilfælde. Som mange andre mennesker er Ryan ved at vænne sig til den nye normal og finde en hjemme- og arbejdsbalance, samtidig med at han har været stresset over at sætte finalen op', lyder det i meddelelsen, der fortsætter:

'Mellem programmerne, 'Live with Kelly and Ryan', 'American Idol' og 'On Air with Ryan Seacrest' og 'Disney Family Singalong specials', har han jongleret med tre-fire live-jobs de sidste par uger, og han har brug for hvile. Det har han taget sig tid til nu'.

Ryan Seacrest er kendt som en af de travleste stjerner i branchen med en fantastisk arbejdsmoral.

Han har tidligere udtalt, at det har været svært for ham med arbejde og coronakrisen.

'Vi har fået sat et show sammen tidligere i ugen, men der er så mange faktorer. En gang imellem skal vi passe på, at vi ikke træder hinanden over tæerne, fordi der er bare udfordringer ved at gøre det over nettet'.

Det blev kvinden Samatha Diaz, der vandt dette års 'American Idol'.