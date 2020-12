Aflyser julefest: Første gang i 42 år

Den famøse Kardashian-Jenner-familie plejer hvert år at holde en stor julefest i så stor stil, at ikke mange kommer bare i nærheden af kendis-familiens niveau.

I år er alting bare anderledes, og de har set sig nødsaget til at aflyse festen, der ellers har været en tradition siden 1978.

Det skriver Khloé Kardashian på i et svar til et opslag lavet af en fan af familien, hvori der bliver spurgt hvorvidt familien har tænkt sig at gennemføre julefesten på trods af corona.

'Antallet af corona-tilfælde er ude af kontrol i Californien, så vi har besluttet, at vi ikke holder en julefest i år. Det er første gang siden 1978, at vi ikke har julefesten, tror jeg. Helbred og sikkerhed kommer i første række! Det er et must, at vi tager den her pandemi seriøst', skriver verdensstjernen.

De fleste fra familien har bopæl i Californien, og grundet de mange corona-tilfælde bliver det svært for dem at lave noget sammen.

Til en anden fan skriver Kardashian-søsteren, at familien er meget kede af at aflyse festen, mens hun i en tredje kommentar afslører, at de ingenting har gjort op til jul, som de ellers plejer. Familiens årlige julekort er ellers fast inventar i den store families juleforberedelser.

'Vi har ikke gjort noget. Ingen julebilleder og julefest i år. Covid har taget over.'

Hvert år sidder mange fans ellers og venter på det årlige Kardashian-Jenner julekort, men nu hvor der intet julebillede er taget, kommer der højst sandsynligt heller ikke noget julekort.

Kardashian-familien afholdte i efteråret ellers en stor fest, da Kim Kardashian West fejrede sin 40-års fødselsdag på en privat ø i Tahiti midt under pandemien.

Det gik ikke stille for sig - hverken under selve fødselsdags-ferien, men heller ikke efterfølgende. fejringen skabte ramaskrig blandt fans og ikke-fans verden over, da familien brød alle de restriktioner og forbud om at samle sig i større grupper ligesom alle unødvendige rejser også frabedes.

