Afslører: Afhængig af porno

Kim Kardashian har fået sig en ægtemand med appetit på livet og de glæder, der følger med.

I et nyt interview med Eonline fortæller Kanye West nemlig, at han er afhængig af diverse ting - heriblandt sex.

- Playboy var min vej ind til en rendyrket pornoafhængighed. Min far havde ladet et Playboy ligge fremme, da jeg var fem år, og det har påvirket nærmest alle mine valg siden da, siger Kanye West i interviewet.

Her fortæller han, at afhængigheden er noget, han har måttet kæmpe med.

- Fra jeg var fem år til nu, har jeg måttet sparke vanen til side. Den præsenterer sig bare i det fri, som om det er o.k. Men jeg rejser mig og siger: 'Nej, det er ikke o.k'.

Kanye West er gift med influenceren Kim Kardashian. Foto: AP

Uden at nævne porno direkte fortæller han videre, at han med Guds hjælp har besejret ting, der har haft fuld kontrol over ham, samt at han altid vil have spøgelset hængende over sig.

Det var særligt i forbindelse med hans mors død i 2007, at det tog fart.

- Min mor var gået bort året før, og hvor nogle begraver sig i stoffer, der begravede jeg mig i min afhængighed.

Det er ikke kun porno og sex, hitmageren føler sig afhængig af. Han har en tendens til at fordybe sig i ting, så han nærmest ikke kan tænke på andet.

- Sex kan være en inspiration, men det kan også bare være et design. Du ved, en jakke, jeg gerne vil designe, billedet af en bil eller et hus. Jeg var afhængig af den slags billeder, der opstod. Der er mennesker, der vil sige 'arkitektur er min porno'. Folk kan være afhængige af arkitektur, siger rapperen.

Årsagen til interviewet - der også indeholdt mange andre samtaleemner - er det kommende Kanye West-album, 'Jesus is King'.