Afslører detaljer fra barndom

Den kendte amerikanske tv-journalist Keith Morrison, der i 25 år har arbejdet for det kendte tv-program 'Dateline' på tv-stationen NBC, taler nu ud om sin berømte stedsøn Matthew Perry, der er kendt i hele verden for sin rolle som Chandler Bing i tv-serien 'Venner'.

Keith Morrison afslører i et interview med det amerikanske medie People detaljer fra sin stedsøns barndom og ungdom.

Den 73-årige Keith Morrison er en prisvindende tv-journalist, men han er dog mest stolt af, at han er far til seks børn.

Keith Morrison giftede sig i 1981 med Matthew Perrys mor, Suzanne Perry, der i dag er 72 år gammel. Keith Morrison bragte dengang sin søn fra et tidligere forhold, den i dag 46-årige Michael, ind i sit nye ægteskab med Suzanne Perry, der også på det tidspunkt havde den i dag 51-årige Matthew Perry. Herefter fik ægteparret yderligere fire fælles biologiske børn, Caitlin, 39, Emily, 35, Will, 34, and Madeline, 31.

Da Keith Morrison giftede sig med Suzanne Perry var Matthew Perry kun 12 år gammel. Den kendte journalist fortæller til People, at Matthew Perry allerede i sin barndom og ungdom var en helt særlig talentfuld person.

- Han er en af den slags personer, der altid tiltrækker sig opmærksomhed i et rum. Sådan var det også, da han var barn, siger Keith Morrison og tilføjer:

- Jeg tog altid med ham til hans is-hockey-kampe hver lørdag morgen. Han var typen, der scorede alle målene. Han var også ekstremt god til at spille tennis. Han er en meget intens og talentfuld person med et stort fokus på det, han laver. Han er også meget klog. Og sådan har været hele tiden, mens han voksede op.

Morrison fortæller også, at Matthew Perrys store succes for sin kendte rolle som Chandler Bing i tv-serien 'Venner' var lige så overraskende for Matthew Perry, som det var overraskende for ham selv.

Her ses Matthew Perry i sofaen i en scene fra tv-serien Venner sammen med Courteney Cox og David Schwimmer. Foto: Ritzau Scanpix.

- Matthew var på et stadie i sit liv, hvor han stillede spørgsmålstegn ved sin karriere som skuespiller. Men så skete der lige pludselig noget, der ændrede alt, forklarer Keith Morrison om tidspunktet, hvor Matthew Perry fik tilbudt rollen som Chandler Bing.

Keith Morrison er dog ikke overrasket over, at han blev valgt til rollen. Karakteren Chandler Bing matchede jo fuldstændigt hans egen form for humor. Den karakter er bare Matthew. Han er bare en talentfuld sjæl, en smart og klog fyr, siger Keith Morrison og tilføjer:

- Matthew er et godt menneske. Vi elsker at have ham omkring os.