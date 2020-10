Afslører endelig barnets køn

Det måtte jo ud på et tidspunkt.

Den verdenskendte kvindelige rapper, Nicki Minaj, fødte i slutningen af september sit første barn, men hun har ikke oplyst noget om barnets køn. Før nu.

I et opslag på Instagram deler hun nemlig billeder af lykønskningskort i forbindelse med fødslen, og her bliver det afsløret, at der er tale om en dreng.

Nicki Minaj har født

I opslaget takker Nicki Minaj navngivne personer, som har sendt lykønskninger i forbindelse med fødslen. Heriblandt Beyonce, Kim Kardashian og Kanye West. Opslaget afslutter hun dog med at afsløre barnets køn.

'Jeg er så taknemlig og forelsket i min søn. Dybt forelsket. Min yndlings lille dreng i hele verden', skriver hun i opslaget.

Nicki Minaj har fået barnet med sin barndomsven Kenneth Petty, som hun også er gift med.