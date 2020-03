Afslører: Havde ikke sex i et halvt år

I et nyt interview med The Sunday Times afslører stjerneskuespilleren Orlando Bloom, der blandt andet er kendt fra 'Ringenes Herre', at han valgte at være i seks måneders cølibat og dermed holdt sig fra sex, før han i 2016 mødte sin nuværende forlovede, popstjernen Katy Perry, som nu venter parrets første fælles barn.

Ifølge Orlando Bloom valgte han at gå i cølibat på opfordring af en af sine gode venner, efter han i 2016 offentligt udtalte, at han ikke var lykkelig.

- Hvis du gerne vil være seriøs omkring et forhold, så gå i cølibat i et par måneder og find ud af det, siger 43-årige Bloom om sin vens anbefaling, som han valgte at følge.

- Jeg havde sat mig for at gøre det i tre måneder, men jeg nød virkelig den måde, jeg relaterede til kvinder og til det feminine i mig selv, siger Bloom videre.

Han endte altså med at være i cølibat i seks måneder.

Orlando Bloom og Katy Perry har dannet par siden 2016. Foto: Valeria Macon/Ritzau Scanpix

Intet porno

Cølibaten bestod også i at holde sig fuldstændig fra porno.

- Det var sindssygt. Jeg tror ikke, det var sundt. Jeg tror ikke, det er anbefalelsesværdigt. Du er nødt til at holde det kørende dernede, sagde Bloom med et grin.

- Men porno er super ødelæggende for dit sexliv - for din libido. Der er lavet studier. De kan ikke finde børn, som ikke ser det. Når du ser flere mennesker på flere tidspunkter på en aften, hvordan skal din virkelige partner hamle op med det? Det er bare så destruktivt, siger han videre.

Bloom og Perry mødte hinanden i 2016 til Golden Globe Awards. I årene efter datede de on/off, og de blev forlovet på Valentines Dag sidste år.

I starten af marts afslørede Katy Perry i den nye musikvideo til hendes sang 'Never Worn White', at hun var gravid og venter parrets første barn.

'Det er den største hemmelighed, jeg nogensinde har skullet holde på', skrev Katy Perry i den forbindelse på sin Instagram-profil.

Orlando Bloom har i forvejen sønnen Flynn på ni år sammen med sin ekskone, Miranda Kerr.