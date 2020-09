Afslører hemmelig fødsel

For kun fire måneder siden begyndte rygterne at svirre i Hollywood om, at skuespillerparret Joaquin Phoenix og Rooney Mara ventede deres første barn sammen.

Nu har instruktøren af filmen 'Gunda', der er produceret af Joaquin, så afsløret, at parret har fået sig en søn.

Det gjorde han ved den seneste fremvisning af filmen ved Zurich Film Festival.

Ifølge Victor Kossakovsky var Joaquin nemlig ikke til stede ved fremvisningen, fordi han 'lige havde fået en baby', 'en smuk søn', lød det fra instruktøren fra scenen.

Han delte også, at sønnen havde fået navnet River, hvilket er en hyldest til Joaquins bror, der på tragisk vis døde i 1993.

Joaquin nævnte sin bror i sin tale ved dette års Oscar uddeling, da han vandt for bedste mandlige hovedrolle.

- Da han var 17 år, skrev min bror dette: 'Løb med kærlighed, og fred vil følge', sagde skuespilleren i sin tale.

Han har dannet par med Rooney Mara siden 2017. De to er kendt for at holde deres forhold aldeles privat, og selvom Rooney er blevet spottet med hvad der ligner en forlovelsesring, har parret ikke bekræftet, at de skal giftes.