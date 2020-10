Afslører intime detaljer: Det ændrer sig med tiden

Det er ingen hemmelighed at Ozzy Osbourne har haft en særdeles rigt sexliv. Men det er går ikke lige så vildt for sig længere, fortæller hans 67-årige kone, Sharon Osbourne.

Hun er i et interview åbnet op om hende og mandens samliv. Her fortæller hun, at parret stadig har sex flere gange om ugen. Det skriver det amerikanske medie Page Six.

Første billede i måneder: Stjerne ikke til at kende

Selvom Ozzy har rundet 70 og Sharon hastigt nærmer sig, så har det ikke sat en stopper for parrets sexliv.

- Det bliver sjældnere. Det plejede at være tre gange om dagen, men det er meget mindre nu. Lad os sige et par gange om ugen, hvilket er normalt i et meget langvarigt forhold, siger hun i interviewet og fortsætter:

- På vegne af de få ældre kvinder her: Når du er i et forhold, så har dit forhold op- og nedture. Og afhængigt af, hvor du er med dit forhold, så elsker man hinanden mere.

Artiklen fortsætter under billedet...

I januar fortalte Ozzy Osbourne, at han var blevet ramt af den alvorlige, neurologiske sygdom Parkinson. Foto: Chris Pizzello/AP

I interviewet fortæller Sharon, at deres seksuelle samliv - på trods af hyppigheden - har ændret sig.

- Sex ændrer sig, og det handler ikke kun om sex, det handler om intimiteten. Det handler om at være sammen med den person, du elsker. De elsker dig. Det ændrer dig bare, siger hun.

- Den gåsehud, du fik, ændrer sig til noget andet. Det er varme. Det er respekt. Det er en følelse af kærlighed og tryghed, så de sommerfugle ændrer sig til tryghed, fortsætter hun.

Efter nye billeder af Ozzy: Nu raser hans datter

Men selv Sharon og Ozzy Osbourne med tiden har skuret ned for sexlivet, så sætter hun stadig stor pris på det.

'Sagen er, at hvis nogen rører dig på en særlig måde, så elsker du dem. I laver elskov. Det er det bedste i verden, fortæller hun.

Parret har været gift i 38 år siden 1982.