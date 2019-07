Afslører intime detaljer: - Jeg er panseksuel

Tilbage i 2016 gik Disney-stjernen Bella Thorne, der især er kendt for sin rolle som CeCe Jones i Disney Channels serie 'Shake It Up', til tasterne på Twitter. Her afslørede den 21-årige skuespillerinde, at hun var biseksuel.

Men i et nyt interview med ABC News fortæller hun nu, at hun i stedet er panseksuel, hvilket vil sige, at hun bliver tiltrukket af personer, uanset hvilket køn de har.

- For nylig gik det op for mig, at jeg faktisk er panseksuel, og det vidste jeg ikke, siger hun i interviewet og fortsætter:

- Der var en, der forklarede mig, hvad panseksuel virkelig er, og jeg er pan, understreger hun.

Bella Thorne er ikke bange for at dele private detaljer om sig selv. Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

Kærlighed til mennesker

For Bella Thorne betyder det at være panseksuel, at hun forelsker sig i mennesker - uanset køn.

- Du kan lide mennesker. Du kan lide, hvad du kan lide. Det behøver ikke at være en pige, en dreng, eller en han, hun, de, det her eller den. Det handler om, at man kan lide personligheder. Du kan bare lide et menneske, siger hun og understreger, at der dog er en særlig slags mennesker, hun tænder ekstra meget på:

- Jeg kan lide sexede personer. Jeg kan lide sexede piger, sexede drenge. Jeg kan lide sexet generelt.

Bella Thorne har tidligere fortalt åbent om sin seksualitet og var i et polyamorøst forhold med den kvindelige YouTube-stjerne Tana Mongeau indtil tidligere i år.

Lige i øjeblikket dater hun den italienske sanger Benjamin Mascolo.