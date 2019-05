Afslører stor nyhed: Er blevet mor til fire

'Han er her, og han er perfekt!'

Sådan lyder det fra Kim Kardashian på Facebook.

Med de ord byder hun velkommen til sit og rapperen Kanye Wests fjerde barn, der netop er kommet til verden.

'Han er også Chicagos (parrets datter, red.) tvilling. Jeg er sikker på, at han vil ændre sig meget, men han ligner hende på en prik', skriver hun videre.

Forud for fødslen har det ikke været til at spotte, at realitystjernen Kim Kardashian snart skulle være mor. Det er der en helt særlig grund til.

Barnet er nemlig kommet til verden ved hjælp af en rugemor.

På grund af komplikationer under fødslen af Kim Kardashians og Kanye Wests andet barn, Saint West, var Kardashian nødt til at blive akut opereret, fordi hendes moderkage ikke ville løsne sig.

Stjerneparret har budt endnu et barn velkommen. Foto: Angela Weiss/Ritzau Scanpix

Lægerne har efterfølgende anbefalet Kardashian, at hun ikke selv bærer endnu et barn, da det kan være farligt for hende.

Kim Kardashian og Kanye West offentliggjorde i januar for første gang, at de ventede deres fjerde barn, knap et år efter deres datter Chicago West blev født. Derudover har de børnene North og Saint West fra 2013 og 2015.